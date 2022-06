Nocera Inferiore, "il convento di Sant'Andrea non si chiude": parte la raccolta firme

Il convento di Sant'Andrea a Nocera Inferiore rischia la chiusura. La Provincia napoletana dei frati Cappuccini è intenzionata a chiudere la struttura che si trova sulla collina del Parco già da settembre. Alla base di tutto vi sarebbero problemi di natura economica.

Il punto

Da sempre il convento è punto di riferimento per la città, oltre che presidio di fede e cultura. L'associazione "Sant'Adnrea..Laudato Sì" ha già raccolto oltre 4mila firme per impedire la chiusura. In una lettera al padre provinciale, padre Gianluca Savarese, hanno scritto: «È davvero triste e scoraggiante, dopo 20 anni circa, ritrovarsi al punto di partenza ovvero al paventato rischio della chiusura del convento di Sant’Andrea di Nocera inferiore. Ci addolora il fatto che ogni qual volta si parli di chiusura di conventi, a prescindere dalle motivazioni, il convento di Sant'Andrea è sempre tra i candidati». I volontari scrivono che per loro il convento è «seconda casa, porto sicuro, luogo privilegiato di incontro con il Signore e con gli altri». Scrivono di una casa religiosa «amata, dove i frati sono considerati padri, figli e fratelli e dove le persone tutte sono famiglia». Un «faro spirituale dell'Agro nocerino sarnese e punto di riferimento della città di Nocera». «Vi diciamo ancora una volta di mantenere la fraternità dei frati, che danno vita al convento e sostegno alla gente e forza e stile alla pastorale» e prospettano delle soluzioni: «Vi chiediamo di riconsiderare le vostre scelte nell'interesse della vostra famiglia e della realtà nocerina». E ora c’è chi è pronto a incatenarsi.