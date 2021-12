Crollano pezzi di cornicione da palazzo a Nocera, il nuovo allarme

Cadono nuovi pezzi di cornicione in via Paolo Borsellino, a Nocer Inferiore. Lo stesso episodio si era già verificato mesi fa, sempre a ridosso dello stesso palazzo. L'edificio, certamente vecchio e non in perfette condizioni, rappresenta oggi più di ieri un pericolo per chi ci abita, ma anche per i passanti. A denunciare nuovamente l'accaduto il consigliere comunale Ilario Capaldo

"In via Paolo Borsellino, è venuto giù un altro pezzo di cornicione, per non parlare di umidità, muffa ed infiltrazioni d'acqua,non è per fare la solita retorica ma qui prima o poi ci scappa il morto, è vero che quegli alloggi dipendono dalla regione, che ad oggi un solo intervento a Nocera per quanto riguarda la messa in sicurezza non l ha fatto, ma risiedono su suolo comunale. Non è possibile aspettare prima che succeda quello che non deve succede. Queste immagini sono spaventose. Lì ci abitano famiglie nocerine con i loro bambini. Sono un semplice consigliere comunale nulla posso se non denunciare in continuazione questa storia, nelle prossime ore mi attiverò a parlarne con altri consiglieri e magari vedere il da farsi o convocare d urgenza i responsabili dell'Istituto case popolare o eventualmente chiedere un consiglio monotematico, in un modo o nell' altro quelle famiglie devono essere messe in sicurezza"