Corteo contro la criminalità, sindaci e cittadini insieme a Nocera Inferiore

Grande partecipazione a Nocera Inferiore, ieri sera, per il corteo voluto dal sindaco Manlio Torquato per riaffermare la legalità, dopo gli episodi che si sono registrati a Nocera negli ultimi due mesi. Tra risse, bombe e sparatorie. In piazza la società civile, insieme ad esponenti di associazioni e sindacati

L'iniziativa

Diverse centinaia di persone hanno aderito alla manifestazione. L’invito del sindaco Torquato è stato accolto anche da imprenditori, commercianti, mondo della scuola, sindaci dei comuni dell'Agro nocerino e cittadini, che ieri sera sono scesi in strada per andare oltre il muro dell’indifferenza. "È stata un successo - ha dichiarato il sindaco Torquato. La partecipazione unitaria di tutti i sindaci dei comuni dell'Agro Nocerino Sarnese e di Cava de'Tirreni, con in testa il Presidente della Provincia e sindaco di San Valentino Torio, delle associazioni tutte del territorio e dell'Agro, a partire da "Libera contro le mafie", dei sindacati provinciali e cittadini, delle parrocchie, delle scuole, è dei loro insegnanti e dei loro ragazzi, delle rappresentanze delle Forze dell'Ordine, degli organi di informazione giornalistici e televisivi locali e regionali, che particolarmente ringrazio per l'attenzione e la insostituibile funzione cui assolvono. Delle rappresentanze politiche e consiliari tutte, della nostra città, senza distinzioni di parte. E di tanti cittadini che in modo libero e spontaneo hanno aderito. Una risposta chiara. Una voce unitaria".