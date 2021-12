Cinque dipendenti positivi al Comune di Nocera Inferiore, tutti in isolamento

Cinque dipendenti del comune di Nocera Inferiore sono risultati positivi al tampone per Covid-19. Si tratta di personale assunto da circa un anno, che poco tempo fa, aveva partecipato ad una cena in un ristorante. Almeno venti i presenti, di cui 5 ora positivi, scoperti in tempi differenti. Tutti i dipendenti sono ora a casa, dietro disposizione del Comune

La decisione

Un provvedimento ritenuto necessario dal Comune, dopo una prima sanificazione dei locali dove parte del personale ha il suo impiego. Giorni fa, gli uffici sono stati chiusi al pubblico fino alla metà di gennaio