Vandalismo in pieno centro a Nocera, la foto che indigna i cittadini

Danni all'arredo urbano, a Nocera Inferiore. La foto pubblicata sui social da un cittadino si riferisce alla zona dove è ubicato il liceo classico "G.B. Vico". Si vede con chiarezza il danneggiamento dell'arredo urbano, con una piccola colonna divelta per metà, a terra. "Nocera è stata abbandonata - chiosa un cittadino indignato - quella zona è nel degrado più assoluto, se non fosse per la buona volontà dei commercianti sarebbe ancora peggio"