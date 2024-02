"Irregolarità su procedure e richieste inevase", 5 consiglieri denunciano l'amministrazione al Prefetto

Cinque consiglieri comunali di opposizione denunciano al prefetto di Salerno irregolarità e mancato rispetto di una serie di procedure e richieste da parte dell'amministrazione comunale di Nocera Inferiore, guidata dal sindaco Paolo De Maio. I firmatari sono Antonio Iannello, Pasquale D’Acunzi, Antonio Romano, Giuseppe Odoroso e Giovanni D’Alessandro si sono rivolti al prefetto di Salerno per denunciare una serie di comportamenti irrispettosi delle prerogative dell’opposizione consiliare sia da parte della maggioranza sia degli uffici comunali.

Le richieste

Nella lettera, comprensiva di diversi allegati, tra verbali di sedute consiliari e richieste di acceso agli atti, una parte dell'opposizione lamenta di essere stata costretta a "rilevare come si siano succeduti, più volte, episodi e comportamenti irrispettosi del ruolo dei consiglieri di opposizione, in disprezzo della Legge, dello Statuto comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari". A seguire, vengono elencate tutte le presunte irregolarità: dalla convocazione dei consigli comunali, i tempi di convocazione sui question time, il mancato rispetto del regolamento sulle sedute di commissione, i tempi delle sedute in relazione al numero legale, la mancata ricezione dei verbali per altre commissioni, come quella sulla Sanità. Segue, poi, lo "stravolgimento" di una mozione presentata da 6 consiglieri comunali sulla logistica del "Retroporto", che sarebbe stata "stravolta dalla maggioranza" con approvazione di contestuale delibera di consiglio comunale