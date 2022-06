"Non torno indietro", Robustella conferma dimissioni da presidente del tribunale di Nocera

“Non torno indietro. Andrò fino in fondo”. Lo ribadisce il presidente dimissionario del tribunale di Nocera Inferiore, Sergio Antonio Robustella, in una lettera di risposta a quella del consiglio dell'Ordine degli avvocati, che gli avevano chiesto un ripensamento sulla decisione.

La lettera

L’avvocato Guido Casalino aveva espresso rammarico per le dimissioni presentate anche perché “la scelta operata ha inferto un altro duro colpo al Tribunale”. A questo, aveva aggiunto i ringraziamenti “per l’estenuante lavoro sin qui svolto con indiscussa competenza, esperienza ed umanità, nonché l’impegno che con grande generosità lei ha profuso nel tentativo di risollevare le sorti degli uffici giudiziari del nostro circondario”. Il presidente Robustella ha confermato che le ragioni delle dimissioni nascono “principalmente dalla constatazione che tutte le mie numerose iniziative, tese ad ottenere migliori e più efficaci condizioni di lavoro al Tribunale di Nocera Inferiore, e soprattutto per l’Ufficio del Giudice di Pace, o sono rimaste inevsae, oppure sono state accolte in minima parte, per cui il servizio Giustizia offerto non è stato soddisfacente e adeguato alle necessità del territorio circondariale di Nocera Inferiore. Devo precisare che al contrario di quanto osservato da qualche commentatore, non considero l’iniziativa che ho assunto, una sconfitta personale e/o professionale. Lo sarebbe stato se avessi mancato in qualcosa potendo disporre delle risorse adeguate alle necessità. Ma, com’è noto, non solo non è stato così, ma all’esitto della recente ispezione ministeriale, è stato dato atto all’impegno della dirigenza del tribunale nocerino dei lusinghieri risultati raggiunti, e soprattutto del sottodimensionamento insostenibile delle piante organiche. Dunque, mi permetto di dire che, se esiste un responsabile, questo va ricercato nel sistema complessivo, che è oltremodo inadeguato rispetto agli impegni che si devono assolvere”. “Già una volta - ha concluso Robustella - ho dato le dimissioni che poi ho ritirato, perché commosso dalla stima e dall’affetto di quasi tutti. Però, allora non è successo quasi niente! Questa volta, per dare credibilità e forza alla mia iniziativa, andrò fino in fondo e non revocherò le dimissioni, anche per evitare possibili strumentalizzazioni che finirebbero per indebolire, se non addirittura rendere vani, i sacrifici ai quali molti di noi si stanno sottoponendo. Tutto questo mi costa tanto e mi spiace molto. Però sono convinto che questa è l’unica strada, allo stato, percorribile per ridare dignità e giustizia al nostro tribunale”.