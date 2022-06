"Le dimissioni di Robustella una sconfitta per tutti", l'affondo di Luisa Angrisani

"Davvero incredibile, il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, Antonio Sergio Robustella, si è dimesso in segno di protesta dopo che le sue richieste di potenziare gli uffici sono rimaste da tempo inascoltate. Una sconfitta per tutti", dichiara la Senatrice di Alternativa, Luisa Angrisani. "Basti pensare che nell’Ufficio del giudice di pace, per il settore amministrativo, risultano in servizio circa 1/3 delle unità previste - continua la Senatrice Angrisani - un organico ridotto all'osso che penalizza sia chi lavora in tribunale che chi dovrebbe ricevere i servizi, ora costretti a lunghi tempi di attesa, fosse anche solo per un certificato"

La denuncia

"Gli appelli del Presidente Robustella sono rimasti lettera morta in tutte le sedi, dal Ministero al Csm, passando per la Corte di Appello. Esprimo pertanto la mia piena solidarietà al Presidente Robustella, a tutti i dipendenti, è assurdo questo modo di operare in un campo delicato come la giustizia - afferma la Angrisani. Non sono bastate nemmeno le proteste degli avvocati che, la settimana scorsa, dopo l’ennesima astensione dalle udienze, diedero vita ad una marcia silenziosa, accompagnati da numerosi primi cittadini dell'agro sarnese-nocerino, a far cambiare qualcosa. Mi chiedo i parlamentari dei partiti di Governo, dal M5S, al PD, dalla Lega a Forza Italia, cosa fanno o hanno intenzione di fare per sopperire a questa cronica carenza di organico al Tribunale di Nocera Inferiore- chiosa la parlamentare. Chiederò al più presto un incontro con il Presidente Robustella per ribadire la mia disponibilità per sensibilizzare tutte le istituzioni preposte e prendere in considerazione qualsiasi suggerimento che possa aiutare a risolvere questa spiacevole quanto inaccettabile situazione. Gli chiederò di desistere e ritirare le dimissioni. Il Tribunale rappresenta un presidio di legalità non possiamo accettare che un Presidente si dimetta per le mancate risposte a più che legittime richieste, ne va della credibilità di tutte le istituzioni"