Falso diploma per scalare graduatoria ma mancano le prove: viene assolta

Era stata processata per falso ideologico, per aver attestato nell'istanza per l'inserimento nelle graduatorie per personale Ata, di possedere la qualifica di operatore dei servizi ristorativi settore cucina, il tribunale di Forlì la assolve. L'imputata era una 44enne di Nocera Inferiore. La donna aveva conseguito il diploma presso un istituto a San Mauro di Castellabate, finito poi al centro di un'inchiesta per aver rilasciato falsi attestati e diplomi. Dal processo non sono emerse prove delle responsabilità dell'imputata.

Mancanza di prove

La documentazione riguardo l'imputata era stata acquisita, insieme ad altre, dalla procura di Vallo della Lucania. L'Ufficio scolastico regionale per la Campania, invece, non aveva trovato traccia del diploma della donna (di cui la stessa aveva però prodotto copia, acquisita agli atti). Per il giudice, tuttavia, l'assenza di un provvedimento che dichiari la falsità del diploma non può escludere che lo stesso non fosse presente negli archivi proprio perchè sequestrato nell'ambito di un procedimento penale. Così come potrebbe non essere stato registrato, all'insaputa della donna. Lo stesso dirigente scolastico non aveva fornito indicazioni sul rilascio delle pergamene che attestano la frequentazione di corsi in istituti paritari.