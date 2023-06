Stabilizzazione, dipendente vince ricorso: "L'anzianità va riconosciuta"

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha riconosciuto il "diritto di precedenza" di un lavoratore all'assunzione a tempo indeterminato, che aveva svolto un determinato lasso di tempo di impiego per la stessa ditta, rispetto ad una collega assunto successivamente

La decisione

La decisione potrebbe fare giurisprudenza sui contratti a tempo determinato. Chi presta servizio per sei mesi ha diritto, così nei 12 successivi all'assunzione a tempo indeterminato, qualora l'azienda vi provveda. La causa riguardava un addetto all'antincendio di una società con sede a Castel San Giorgio. Era assistito dai legali Antonio Savarese e Anna Maria Pepe. Il giudice del lavoro ha specificato che il dipendente era stato assunto a tempo determinato nel 2019 per essere impiegato sull'A30 Caserta Salerno, mentre a luglio dell'anno successivo, pur con la disponibilità del lavoratore ad essere impiegato su tutta la regione Campania, sia sull'A30 che sull'A3 Napoli-Salerno. Il suo contratto non era stato rinnovato e nel luglio 2021, al suo posto, erano stati assunti a tempo indeterminato altri lavoratori, pur con un contratto di apprendistato. Da qui il ricorso al giudice del lavoro a Salerno. Quanto sostenuto dai suoi legali, in sostanza, era di aver eseguito più contratti a tempo determinato presso l'azienda, attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi di diritto, con diritto alla precedenza nelle assunzioni entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Le mansioni

Per il giudice "non può innanzitutto escludersi che il ricorrente non avrebbe comunque accettato l'assunzione quale "apprendista" - erano le mansioni dei neo assunti - qualora gli fosse stata proposta: inoltre anche l'assunzione sotto forma di "apprendistato" per le medesime mansioni costituisce in ogni caso un'assunzione di personale per lo svolgimento di identiche mansioni svolte dal ricorrente e comporta violazione del diritto di precedenza". Il tribunale spiega che "il diritto di precedenza nell'assunzioen sorge direttamente dal contratto a termine svoltosi tra le parti per almeno sei mesi e la violazione del diritto stesso non può che essere causa di conversione di quel medesimo contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato. Riconoscere una mera tutela risarcitoria significherebbe svuotare di significato il carattere cogente della norma, la cui ratio appare evidentemente finalizzata alla stabilizzazione dei contratti a tempo indeterminato ed ad evitarne un uso strumentale in danno dei lavoratori precarizzati".