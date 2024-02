Distretto del commercio, via ai contributi per le imprese per impianti di videosorveglianza digitale

La Camera di Commercio di Salerno, partner del Distretto Urbano del Commercio di Nocera Inferiore “Accanto”, sostiene la realizzazione di investimenti in sistemi di videosorveglianza digitale, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, a parziale concorso delle spese sostenute dalle imprese per l’installazione di telecamere, sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi di video allarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative.

Come accedere

Per poter accedere al contributo, l’investimento minimo richiesto all’impresa deve essere di € 1.000,00 e il contributo, pari al 50% della spesa effettuata, sarà concesso fino a un massimo di € 1.500,00. Non potrà essere concesso alla medesima impresa più di un contributo. Maggiori informazioni sono disponibili, in relazione al bando, sul sito web della Camera di Commercio.