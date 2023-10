Furto in ospedale, scassinato distributore delle bevande

Scassinato distributore automatico di bevande all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. L'episodio nei giorni scorsi, su quale indagano ora le forze dell'ordine.

Il colpo

Ignoti hanno forzato e portato via i soldi dall'interno del distributore. A rilevarlo il personale sanitario, oltre che quello della ditta proprietaria. Il furto riporta alla memoria quelli che - in numero maggiore - si erano consumati tempo fa a danno del personale, all'interno dei singoli armadietti in dotazione. Al vaglio ci sono le telecamere di sorveglianza per individuare l'autore di chi ha forzato il distributore.