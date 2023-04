Tragico ritrovamento in via Isaia Gabola a Nocera Inferiore, dove una donna è stata trovata morta in casa.

Le indagini

Sul posto, come riporta RtaLive, la polizia di stato del commissariato di Nocera Inferiore, la polizia locale ed i vigili del fuoco. A lanciare l'allarme sarebbe stata un'assistente sociale. Non si esclude nessuna pista.