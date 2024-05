Traffico di droga su sponda calabrese, rischiano in 15

Traffico di droga sulla sponda calabrese, diretta in Campania, tra il napoletano e l'Agro nocerino. In 15 rischiano il processo, come richiesto dalla procura di Catanzaro. Alla fine mese è prevista l'udienza preliminare. L'indagine dell'Antimafia contesta accuse quali associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e spaccio di stupefacenti.

Le accuse

Il paese cuore delle trattative era Scalea. Nel mirino finì un gruppo specializzato nel traffico di cocaina e hashish, capeggiato da D. T, torrese.

L’indagine condotta dalle Fiamme Gialle napoletane e salernitane ha consentito di rilevare la struttura del gruppo con ripartizione dei compiti di fornitori, acquirenti, corrieri, custodi e distributori della sostanza stupefacente, i canali di approvvigionamento, con la cessione anche nelle province di Napoli e Salerno, ma anche l’utilizzo di modalità di comunicazioni attraverso telefoni criptati. Il lavoro degli inquirenti ricostruì diversi e notevoli acquisti di stupefacenti, destinati a Nocera Inferiore, Pagani così come nei comuni della provincia napoletana.