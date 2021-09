Blitz antidroga a Nocera, arrestata coppia: cocaina nascosta negli slip

Coppia arrestata per spaccio. Ad operazione la polizia di Nocer Inferiore, che giorni fa ha effettuato una perquisizione domiciliare lungo Corso V. Emanuele, a casa di un 41enne, già destinatario della misura della detenzione domiciliare, in conseguenza della condanna a 4 anni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti, dopo che alcune segnalazioni lo indicavano quale punto di rifornimento per l’acquisito di cocaina da parte di giovani provenienti anche dai altri comuni.

Il blitz

Gli agenti, dopo alcuni appostamenti effettuati nei giorni scorsi, sulla scorta delle conoscenze e delle abitudini dell'uomo, già conosciuto per pregresse attività di Polizia Giudiziaria, hanno effettuato la perquisizione dell’abitazione del pregiudicato rintracciandolo al suo interno, in compagnia di una donna di 23 anni di Mercato San Severino, con precedenti. L’ausilio di personale femminile della Polizia Locale ha consentito di rinvenire nella disponibilità della donna, celati negli slip, circa 50 grammi di cocaina purissima ed un bilancino di precisione. Altro strumenti per il confezionamento sono stati rinvenuti nell’abitazione del pregiudicato.

L’attività di Polizia Giudiziaria si è conclusa con l’arresto del pregiudicato e della donna, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. La misura pre-cautelare dell’arresto in flagranza è stata condivisa dal Tribunale di Nocera Inferiore che ha convalidato l’arresto e accolto le richiesta della Procura della Repubblica, disponendo la traduzione in carcere per il pregiudicato di 41 anni e la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Nocera Inferiore per la ragazza. L’applicazione della misura cautelare in carcere per il 41enne nocerino è derivata da una ostinata e sfrontata abilità delinquenziale con l’assoluta refrattarietà a tutte le vicende giurisdizionali già occorsegli, nei precedenti 10 mesi, allorquando lo stesso era stato arrestato in flagranza per il possesso di quasi due chili di droga.