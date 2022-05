Nocera, 800 grammi di hashish nascosti in frigo: condannato 34enne

È stato condannato con abbreviato ad 1 anno e 8 mesi di reclusione M.N. , 34enne che nel 2021 fu arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudizio è stato definito in sede di abbreviato.

Le accuse

Il ragazzo fu trovato in possesso, dopo perquisizione, di otto panetti di hashish del peso complessivo di 800 grammi, con quattro involucri contenenti cocaina, del peso complessivo di oltre 28 grammi, e un bilancino di precisione, con un block-notes contenente appunti riconducibili all’attività delittuosa, oltre alla somma in contanti di 16mila euro, suddivisa in banconote di vario taglio, il tutto sottoposto a sequestro probatorio. La sostanza stupefacente fu rinvenuta in più luoghi: in parte la roba era occultata indosso all’arrestato, in parte era invece custodita all’interno di un frigo portatile, nascosto in una cantina di pertinenza dell’abitazione. La polizia trovò anche numerosi involucri di dimensioni medio-grandi, presumibilmente utilizzati per trasportare ragguardevoli quantitativi di stupefacente, a indicare una serie di rapporti ulteriori, una filiera per la droga che non stazionava stabilmente presso il 34enne. Il giovane era difeso dal legale Francesco Vicidomini.