Nascondeva droga e pistola in casa: arrestato 29enne a Nocera Inferiore

Un 29enne di Nocera Inferiore, M.A le sue iniziali, è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune clandestina e di munizioni, di ricettazione e di detenzione illegale di una placca identificativa dell’Arma dei Carabinieri, ma anche di violazione amministrativa

Il blitz

Nel corso di una perquisizione all’interno della sua abitazione, situata nella centralissima via Gramsci, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Polizia nocerino, insieme ad una unità cinofila, hanno rinvenuto all’esterno del davanzale di una finestra una maglietta arrotolata con all’interno una pistola comune da sparo calibro 7,65, risultata avere la matricola abrasa, perfettamente funzionante e completa di caricatore con 6 colpi inseriti. In un’altra stanza, poi, hanno trovato pochi pezzetti di hashish e un portadocumenti con una placca metallica da Carabiniere, custodito in un comodino. M.A., quindi, è stato dichiarato in arresto per la detenzione e la ricettazione della pistola clandestina, e segnalato per la detenzione dello stupefacente. Ulteriori approfondimenti verranno effettuati sulla placca metallica rinvenuta, contenente un numero seriale. Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha disposto per il giovane gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.