Fermati in Basilicata con un chilo di droga: nocerina e amico indagati

Un chilo di hashish e 55 grammi di cocaina prelevati da Nocera Inferiore, nascosti in uno zaino, per essere trasportati fino in Basilicata. L'operazione condotta dai carabinieri è stata eseguita a Potenza, nei riguardi di una giovane nocerina, incensurata, e di un 26enne del luogo. Per quest'ultimo, il gip ha disposto gli arresti domiciliari mentre ha applicato il divieto di dimora in Basilicata per la ragazza.

Il blitz

I carabinieri avevano sorpreso i due, in auto, dopo che la ragazza era uscita da un bus con addosso uno zaino. Dentro c'era lo stupefacente, con 350 euro in contanti sequestrati, invece, in auto, ritenuti quali "premio" per la giovane. Gli inquirenti, in ragione di informazioni riguardo un carico di droga in arrivo dalla Campania, erano andati a colpo sicuro, provvedendo ad effettuare un controllo con perquisizione dell'auto. All'interno dello zainetto sono stati trovati 10 panetti di hashish dal peso di un chilo e 55 grammi di cocaina. Al giudice la ragazza ha spiegato di aver agito per difficoltà economiche.