Lotta allo spaccio di droga a Nocera Inferiore, il Comune aderisce al progetto della Prefettura

Il sindaco Manlio Torquato: “La questione della sicurezza in città è una priorità e per attuarla è fondamentale una stretta collaborazione tra le Istituzioni del territorio ed il comando di Polizia Locale .Questo progetto va in questo senso”

Il Comune di Nocera Inferiore ha aderito al progetto promosso dalla Prefettura di Salerno per ottenere il finanziamento necessario alla realizzazione di iniziative di prevenzione a contrasto della vendita e dello spaccio di stupefacenti per il triennio 2020/2022. Per questo, il sindaco Manlio Torquato ha chiesto di accedere alle risorse di finanziamento previste dal Decreto Ministeriale del 12 agosto 2021.

I dettagli

Il progetto promosso dall’ Amministrazione comunale e dagli uffici di competenza, riguarda interventi di “sicurezza integrata”. Lo scopo è quello di promuovere un modello di sicurezza attivamente partecipata attraverso l’utilizzo di due sistemi di video sorveglianza, il cui utilizzo viene coordinato dal personale della Polizia Locale. Le aree di intervento del progetto, dopo i Quartieri di Piedimonte e Monte Vescovado, oggetto di precedenti interventi, saranno il Quartiere Casolla, in particolare la Piazza Nassiria e la via Nola. Nelle zone prescelte insistono due plessi scolastici, pertanto nel progetto è stato previsto un adeguato impianto di video sorveglianza implementato dall’ intensificazione delle attività di controllo da parte della Polizia Locale per debellare i fenomeni di vandalismo e spaccio. In collaborazione con l’area Istruzione e di intesa con le Istituzioni scolastiche, saranno garantiti inoltre percorsi formativi di prevenzione e sensibilizzazione del disagio e della devianza legati al bullismo, al cyber bullismo e al consumo di droghe. Per la realizzazione del progetto in via presuntiva è stato stimato un costo complessivo di 45 mila euro, per il quale è stato richiesto il finanziamento.