Coca e marijuana in casa, finisce in carcere 35enne

Beccato con 200 grammi di cocaina e 8 di marijuana, finisce in carcere un ragazzo di 35 anni di Castel San Giorgio, arrestato dai carabinieri a Nocera Inferiore, dopo un controllo e perquisizione.

L'arresto

L'uomo comparirà questa mattina dinanzi al Gip per la convalida. In casa, oltre allo stupefacente, aveva anche un bilancino di precisione. Le indagini proseguono per staiblire il ruolo dell'uomo, con la verifica di un suo possibile coinvolgimento in un giro di spaccio.