Nocera, ragazzo beccato dalla polizia con hashish e cocaina

Spaccio di droga, beccato un ragazzo di 21 anni di Nocera Inferiore. Durante straordinari controlli sul territorio, i poliziotti hanno arrestato un ragazzo trovato in possesso di hashish e cocaina, destinata allo spaccio.

I controlli

La perquisizione si era estesa al proprio domicilio dove gli agenti hanno rinvenuto circa 5,55 grammi di cocaina suddivisa in 33 dosi, 2 pezzi di hashish del peso complessivo pari a 32 grammi, un bilancino di precisione nonché una somma di denaro definita provento dell’attività illecita. Il ragazzo è stato quindi arrestato e collocato agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio. Sequestrata anche somma in contanti ed un bilancino di precisione. Nel prosieguo della stessa operazione, un 29enne è stato denunciato a piede libero per il possesso di 25 grammi di hashish.