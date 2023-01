Coordinò viaggio di 500 chili di droga dall'estero all'Italia, condannato nocerino

È stato condannato in via definitiva, dopo rigetto della Cassazione, a 4 anni e 6 mesi un 61enne di Nocera Inferiore, accusato di aver organizzato a Venezia un trasporto di 500 chili di marijuana. I giudici hanno confermato la pronuncia d'Appello del 2018.

La storia

L'inchiesta prese piede nell'autunno del 2013, condotta dai carabinieri di Abano Terme. Nel corso delle indagini i militari individuarono tre persone che furono poi accusate di traffico di droga che dall'Albania, dove avveniva l'approvvigionamento, arrivava fino in Croazia e verso altri paesi europei. La notte del 27 ottobre due autotrasportatori vennero controllati dai carabinieri, che intuirono come entrambi stavano rientrando dall'Albania con un ingente carico di droga, diretti verso il nord Europa. Da lì partirono le verifiche su di un autocarro Mercedes allestito per il trasporto di motocicli tipo "motorhome". All'interno del mezzo, nascosti sotto il tetto, in un intercapedine, fu trovato e sequestrato l'ingente quantitativo di stupefacente. I due furono arrestati e condannati dal tribunale austriaco. Il loro viaggio, giustificato per il trasporto di motociclette, era seguito dall'Italia dal nocerino che, all'epoca, fu denunciato dai carabinieri.