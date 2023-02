Emergenza freddo a Nocera, il numero per i soccorsi: l'allarme in alcune scuole

Emergenza freddo, i Servizi Sociali del Comune di Nocera Inferiore sono in servizio per la gestione dell’emergenza freddo per le persone in condizione di precarietà abitativa.

A chi rivolgersi

Il numero a cui rivolgersi è: 0813235484. Si raccolgono anche segnalazioni di cittadini che conoscano situazioni di disagio e fragilità sociale a cui prestare assistenza, in particolare in questi giorni di freddo intenso.Intanto, segnalazioni al Comune riferiscono di alcune scuole al freddo, con i ragazzi costretti ad indossare i giubbotti durante le lezioni, così come piccole coperte per sopperire alla mancanza dei riscaldamenti.