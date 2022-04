Nocera Inferiore, emergenza sicurezza: pronto il Daspo urbano

Daspo urbano a Nocera Inferiore. Il sindaco Torquato recepisce le indicazioni del Prefetto, dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di giorni fa, in ragione degli eventi criminali avvenuti da inizio anno. Era stato proprio Russo a richiamare l’opportunità di individuare, all’interno dei regolamenti comunali di polizia urbana, le aree pubbliche in cui è possibile applicare la misura del Daspo urbano con l’obiettivo di prevenire e contrastare tutte le condotte di degrado urbano ed accrescere, in tal modo, il livello di sicurezza dei territori.

Il provvedimento

Il Daspo urbano consiste nel divieto di accedere a un determinato luogo, anche quelli maggiormente frequentati, per motivi di ordine pubblico per chi sarà sorpreso in condotte contrarie al decoro lesive nei confronti dell’incolumità e della sicurezza delle persone, della proprietà pubblica e privata come imbrattamento e danneggiamenti. Il provvedimento è previsto anche per chi viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza, esercita il commercio abusivo o l’attività di parcheggiatore abusivo. Il Daspo prevede una multa da 100 a 300 euro fino all’ordine di allontanamento e divieto di ritorno. Per chi non lo rispetta è prevista la reclusione da sei mesi a due anni e una multa da 8mila a 20mila euro. L’obiettivo è di tutelare la fruibilità della città. Il provvedimento sarà portato in giunta.