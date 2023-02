Indennità non pagate, infermiere di Nocera vince ricorso contro Asl

Mancato riconoscimento degli emolumenti per il coordinamento infermieristico nei reparti di alcuni ospedali dell’Asl Salerno, nuova pronuncia a favore dei lavoratori. La sentenza è del 12 gennaio, emessa dal giudice del lavoro al cui vaglio vi era una causa intentata da una dipendente in servizio all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

La vicenda

L’infermiera svolgeva mansioni di coordinatrice dal 2010. La professionista aveva deciso di ricorrere alla giustizia per vedersi riconoscere dall’Asl, suo datore di lavoro, l’indennità prevista nel contratto collettivo nazionale per il ruolo di coordinamento infermieristico. Un quantum calcolato in 5.035 euro complessivi per le annualità 2019, 2020 e 2021, mentre per il biennio precedente non era stato richiesto l’indennizzo perché la «prestazione le era già stata corrisposta», si legge nel ricorso. Il ricorso è stato accolto, alla luce «dei precedenti giudiziali già affrontati da questo ufficio». Alla base della decisione è richiamata la norma contrattuale che prevede le indennità per chi svolge funzioni di coordinamento. Per vedersela riconoscere bisogna dimostrare "l’espletamento di fatto di funzioni di coordinamento e, in secondo luogo, che tale prestazione sia sorretta da un formale atto di affidamento dell’incarico". Il giudice ha accolto il ricorso condannando l’Asl al pagamento dei 5.035 euro, più le spese processuali. Intanto i sindacati chiedono che venga effettuato una ricognizione delle posizioni lavorative, insieme alla verifica di quanto dovrebbe essere loro corrisposto, onde evitare, a questo punto, contenziosi con l'Asl oltre a fare chiarezza sugli incarichi di coordinamento.