Errore nel bollettino per il pagamento delle lampade votive, il Comune di Nocera: "Non pagatelo"

Si è verificato un errore nella compilazione dei bollettini recanti l’importo dovuto per il pagamento annuale delle lampade votive. La somma da versare alle casse comunali è quella dell’anno scorso (15,12 euro per il rinnovo e 60 per l’allaccio). A comunicato è il Comune di Nocera Inferiore che invita i cittadini a “non pagare il bollettino prestampato con l’importo inesatto”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commento

L’assessore con delega ai Servizi Cimiteriali Immacolata Ugolino chiarisce: “Si è trattato di un errore dell’ ufficio preposto, al quale non si è riuscito ad ovviare in tempo. Quindi se ancora non si è pagato il canone luci votive perenni per l'anno 2020, l'importo è rimasto invariato a 15,12 euro come da relativo avviso”.