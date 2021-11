Rotatoria all’uscita della Sa-Na, a Nocera ultimo atto per gli espropri

L’atto di esproprio dei suoli di via Atzori, pubblicato all’albo pretorio del Comune di Nocera Inferiore, rappresenta il via libera definitivo alle operazioni per la realizzazione della rotatoria all’esterno del casello autostradale dell’A3 Napoli-Salerno.

Il progetto

L’infrastruttura ridisegnerà l’intera area tra via Atzori, via Barbarulo e via Pepe, creando centinaia di posti auto e una corsia riservata agli autobus. Si tratta di 9.589 metri quadri di terreni con la qualificazione di seminativo arboreo o di ente urbano, a cui vanno aggiunti 775 metri quadri di fabbricati suddivisi su varie categorie catastali. L'atto è indirizzato ai proprietari di alcuni suoli che accoglieranno parte della rotatoria e l’area parcheggi, in quanto con i proprietari di altri immobili è stato trovato un accordo.

L'intervento

«L’intervento riveste importanza strategica nel campo ambientale al fine di mitigare gli effetti dovuti all’inquinamento atmosferico dagli agenti inquinanti PM10». L’opera è finanziata dalla Regione Campania con l’utilizzo di Fondi sviluppo e coesione 2014/2020 per interventi sulla viabilità regionale. E' stata inoltre decretata la pubblica utilità del progetto, con il Comune che ha stipulato una convenzione e un protocollo di intesa con Società Autostrade Meridionali per la cessione delle aree demaniali. «Le operazioni saranno condotte da personale incaricato del Comune di Nocera Inferiore per lo svolgimento in loco delle operazioni di immissione in possesso, costituito dai tecnici del settore Lavori pubblici. Il personale incaricato è autorizzato ad introdursi sugli immobili espropriati, unitamente a testimoni idonei». I lavori dovrebbero cominciare entro fine dicembre. I lavori sono già appaltati.