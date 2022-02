Beveva gratis minacciando proprietario di un bar: a giudizio per estorsione e rapina

Bibite gratis, dietro minaccia. Un 31enne di Nocera finisce a processo con le accuse di estorsione e rapina. I fatti risalgono al mese di settembre del 2018

Le accuse

L'uomo avrebbe minacciato il gestore di un bar del centro, assicurandogli che non sarebbe andato via se non avesse consumato bevande gratis. Per più volte. Poi avrebbe sottratto con la forza i soldi ad una persona all'interno del locale, sottolineando la necessità di denaro. E' stato rinviato a giudizio e ora ci sarà il dibattimento