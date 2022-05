Nocera, minacce ai genitori per avere soldi: giovane finisce in carcere

Maltrattamenti ed estorsione. Con queste accuse è finito in carcere, giorni fa, un 28enne di Nocera Inferiore. Secondo denuncia, più di una, il ragazzo avrebbe oppresso e usato violenza contro la famiglia per avere soldi e comprare sostanze stupefacenti

Le accuse

Diverse le circostanze raccontate dalle vittime ai carabinieri: dalle minacce al furto di oggetti per essere rivenduti a loro insaputa, fino ai pedinamenti fuori casa per assecondare le sue richieste. Nei prossimi giorni il ragazzo sarà interrogato dal gip. Su di lui c'è un precedente per rapina