Fornisce false generalità a un carabiniere, poi scoppia colluttazione: fermato 18enne

Fornisce false generalità a carabiniere fuori servizio, chiedendo il tesserino al militare, per poi perdere il controllo. Un giovane di 18 anni di Poggiomarino è stato arrestato giorni fa, in via Roma, a seguito di un controllo fatto da un militare fuori servizio. Il ragazzo - secondo testimoni e secondo la sua difesa, ieri mattina dinanzi al giudice - stava attendendo la fidanzata che lo raggiungesse.

L'intervento

Il carabiniere, nell'avvicinarsi, gli avrebbe chiesto le proprie generalità. Il ragazzo gli aveva però dato un falso nome e durante le verifiche fatte dal comando, lo stesso pare avesse mostrato segni di agitazione. Da lì una prima colluttazione con il carabiniere, quindi l'arrivo di ulteriori persone a supporto di quest'ultimo, quindi l'arresto del 18enne. Ieri il giudice ha convalidato l'arresto, per poi rimettere in libertà l'indagato. Per lui è stato disposto un obbligo di firma quotidiano.