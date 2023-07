Si finge il figlio e porta via 6000 euro ad un'anziana

Le fanno credere che il figlio ha provocato un incidente e le spillano 6000 euro. Un'anziana di Nocera Inferiore è stata truffata, ieri pomeriggio, da due sconosciuti. E con la truffa classica del finto incidente, sul quale indagano ora i carabinieri.

L'episodio

Uno dei due, secondo il racconto della vittima, aveva fatto credere alla stessa, per telefono, che il figlio aveva bisogno di assistenza legale per aver provocato dei feriti, in un incidente. Da lì l'accordo di consegnare 18mila euro ad una persona, che sarebbe venuta presso casa a nome del sedicente avvocato. Il secondo complice, invece, aveva finto di essere proprio il figlio della donna, al telefono, per chiedere soldi. I due malviventi sono riusciti a portare via alla donna la cifra di 6000 euro. L'anziana, solo dopo, ha capito di essere stata ingannata, denunciando l'accaduto ai carabinieri.