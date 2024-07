Farmacia Territoriale del Distretto 60, venerdì l'inaugurazione dei nuovi locali

Nella giornata di venerdì, 12 luglio, alle ore 09.00, presso la sede di via Giovani Falcone 60 (ex via Ricco) in Nocera Inferiore, si terrà l'inaugurazione dei nuovi locali della Farmacia Territoriale del Distretto Sanitario n. 60 di Nocera Inferiore.

Gli interventi

Interverranno: Il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio, il Direttore Generale Asl Salerno Gennaro Sosto, il Direttore Sanitario Asl Salerno Primo Sergianni, il Direttore Amministrativo Asl Salerno Germano Perito, il Direttore del Distretto Sanitario n. 60 Roberto Coletta. La nuova struttura consentirà agli utenti di fruire dei servizi offerti in un ambiente più accogliente e funzionale, porrà fine ai disagi che fino ad oggi il pubblico ha dovuto affrontare nell'accedere alla Farmacia Territoriale.