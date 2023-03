"InDifesa", concorso di poesia per la festa della donna a Nocera

Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, in occasione della giornata di oggi, 8 marzo, “Giornata Internazionale della donna, ha organizzato la Seconda Edizione della manifestazione “Essere Donna” che quest’anno avrà come tema principale un concorso di poesia dal titolo “InDifesa” per promuovere la cultura delle Pari Opportunità attraverso la letteratura e la libertà di espressione

L'evento

La manifestazione avrà inizio alle ore 10.30 nell’Aula Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore e durante la stessa sarà premiata la poesia o lo scritto più bello, con un premio offerto dall’Agenzia Giuffrè di Salerno di Roberto Amodio. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il giorno 7.3.2022 alle ore 15,.00 alla mail info.cpo@foronocera.it. La mattinata verrà dedicata ad incontri e ad un dibattito durante il quale saranno affrontati ed analizzati temi che riguardano la Donna protagonista in un mondo che cambia. Porterà i suoi saluti l’avv. Caterina Ferrara - Presidente del CPO. Introdurrà l’avvocato Laura Giudice - Componente del CPO ed interverranno Anna De Nicola - Presidente del COA di Nocera Inferiore- l'avvocato. Maria Lina Di Lauro, l’ingegnere Anna Vastola - Scienziata di fama mondiale ed ingegnere Nasa - e l’avvocato Enrico Pepe.