Niente bevande alcoliche a Nocera Inferiore, durante le feste. Il sindaco Paolo De Maio ha firmato l’ordinanza per le festività natalizie che inibisce il consumo di alcol da asporto.

Il provvedimento

In vista dello svolgimento delle iniziative legate ai festeggiamenti per il Natale, l'ordinanza dispone su tutto il territorio comunale nelle giornate dell’8, 9, 16, 23, 24, 30, 31 dicembre 2023 e 1° gennaio 2024, a partire dalle ore 20.00 fino alla chiusura dell’attività, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche contenute in bottiglie/bicchieri od altri contenitori di vetro o materiale vetroso da parte di pubblici esercizi ed esercizi di vicinato ad esclusione delle somministrazioni che avvengano nei dehors regolarmente autorizzati e per le consumazioni ai tavoli per la clientela dei pubblici esercizi.

Le chiusure

Il sindaco ha disposto per i distributori automatici di bevande “H24” il divieto di vendita di ogni genere di bevande alcoliche (sono escluse dal divieto le altre tipologie di bevande) nei giorni 8, 9, 16, 23, 24, 30, 31 dicembre 2023 e 1° gennaio 2024, dalle 19.00 alle 7.00 e per i giorni 24 e 31 dicembre dalle ore 12.00 alle ore 7.00 del giorno successivo. Inoltre, è fatto divieto agli esercizi commerciali di generi alimentari (quali salumerie, supermercati e similari), per i giorni 8, 9, 16, 23, 24, 30, 31 dicembre 2023 e 1° gennaio 2024 la vendita di bevande alcoliche dalle ore 19.00 alle ore 7.00 e per i giorni 24 e 31 dicembre dalle ore 12.00 fino alla chiusura dell’attività, in quanto suscettibili, in tale fascia oraria, e secondo la consolidata esperienza degli anni passati, di essere acquistati presso i predetti esercizi e consumati su strada. Infine, è sempre vietato l’abbandono di bottiglie/bicchieri e contenitori similari, in particolare di materiale vitreo. «Ho provveduto a firmare un provvedimento indispensabile - dice De Maio - per garantire la quiete pubblica e per tutelare al contempo la sicurezza e l’incolumità pubblica su tutto il territorio cittadino, prevenendo episodi di violenza dovuti all’abuso di alcol, nel periodo di svolgimento