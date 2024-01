Parroco imputato e poi prosciolto, fedeli chiedono il reintegro dopo sospensione

Una fiaccolata di vicinanza e solidarietà per manifestare pubblicamente la stima per l’ex parroco di San Giuseppe di Nocera Inferiore Don Alfonso Santoriello, che fu "sospeso" dalla Diocesi Nocera Sarno dalla parrocchia a lui affidata. Sullo sfondo c'era l'inchiesta dell'Antimafia nel 2017, a Nocera Inferiore, per scambio elettorale politico-mafioso e la possibilità, per alcuni candidati al consiglio comunale, di sponsorizzare la realizzazione di una mensa per poveri su di un terreno, che la parrocchia avrebbe voluto acquistare.

L'inchiesta

A chiedere di celebrare la manifestazione è stato un gruppo di cittadini, vicini al parroco. Alfonso Santoriello è stato prosciolto per favoreggiamento in primo grado, nel processo. Ora tanti fedeli si ritroveranno per vicinanza al parroco.