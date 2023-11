In ricordo di Annalisa D'Auria, in tanti alla fiaccolata per ricordare la ragazza

In tanti, domenica sera, hanno partecipato alla fiaccolata in memoria di Annalisa D'Auria, la 32enne di Nocera uccisa dal compagno Agostino Annunziata, a Rivoli, alle porte di Torino, dove poi l'uomo si era suicidato. Un momento per ricordare la ragazza e dire "no alla violenza contro le donne", oltre che in ogni sua forma.

L'evento

La fiaccolata è partita poco dopo le 18 da via Napoli, dove c’è uno striscione che ricorda il fratello di Annalisa, Carmine, scomparso prematuramente nel maggio del 2011 per un infarto. Qui ha sede l’associazione costituita dopo la sua morte, che ha poi organizzato la manifestazione. Un corteo di oltre 300 persone si è snodato per le vie del centro sino a raggiungere piazza Diaz. La fiaccolata è stata fatta per lanciare un appello a tutte quelle donne che subiscono in silenzio la violenza. Un pensiero, inoltre, è stato dedicato anche alla famiglia di Agostino, chiusa inevitabilmente nel dolore per quanto accaduto. Impossibile non pensare alle due bambine, la prima di 11 anni che vive con l'ex compagno di Annalisa. E l'altra, di 3 anni, figlia dei due genitori morti settimane fa. La piccola potrebbe essere affidata alla sorella di Annalisa, che vive in Svizzera. Alla fiaccolata presente anche il sindaco Paolo De Maio.