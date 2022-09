Riduzione dei consumi energetici, Nocera si candida per un finanziamento

Il Comune di Nocera Inferiore è candidato al programma di finanziamenti di 40 milioni di euro della Regione Campania relativo a progetti esecutivi per la riduzione dei consumi energetici.

I dettagli

Ridurre i consumi energetici è tra gli obiettivi delle pubbliche amministrazini visto il contesto socio-politico attuale. Così, il comune di Nocera Inferiore si è candidato con l’amministrazione Torquato ad ottenere fondi dalla Regione Campania, nell’ambito del POR Campania FESR 2014/2020, individuato dalla Giunta regionale Campania di ridurre i “consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche”, integrando “fonti rinnovabili”. Con l'obiettivo di partecipare al programma di finanziamento - circa 40 milioni di euro stanziati - il Comune aveva definito la progettazione esecutiva e la diagnosi energetica per l’efficientamento dell’impianto di Pubblica Illuminazione e per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione, predisponendo anche il quadro tecnico economico, da aggiornarsi al prezziario 2021. Alla richiesta iniziale di 2.313.000,00 euro - già accolta dalla Regione Campania - risultano da aggiungersi ulteriori 598.797,55 euro, in forza dell’adeguamento alla revisione generale dei prezzi. Con la delibera n. 199, la Giunta comunale ha autorizzato la richiesta di integrazione per la parte eccedente, che sarà oggetto di valutazione da parte della Regione Campania. Per un intervento complessivo di 2.911.797,55 euro, la città di Nocera Inferiore partecipa così al programma che prevede di adottare soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione, promuovendo l’installazione di sistemi automatici di regolazione.