Finanziamento approvato per la scuola "Sant'Anna" di Fiano

Con il decreto 23017 del 1° agosto 2023, la Direzione Generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle Infratrutture e dei Trasporti ha pubblicato la graduatoria delle progettazioni dei Comuni finanziate per il triennio 2021 - 2023, grazie al Fondo progettazione enti locali.

I dettagli

Approvata la candidatura del Comune di Nocera Inferiore per la progettazione dell'intervento di adeguamento sismico e della normativa impiantistica della scuola "Sant'Anna" di Fiano, per un importo complessivo finanziato di 96.858,46 euro. "Una ulteriore candidatura che riceve un buon esito, segno della dinamicità della macchina amministrativa, riflesso di un'Amministrazione che vuole cogliere tutte le migliori occasioni per rilanciare il territorio cittadino. Un plauso all'Ufficio Lavori Pubblici per l'impegno profuso" ha commentato il Sindaco Paolo De Maio.