Denuncia finto incidente, nei guai giovane 24enne

Finge di essersi fatto male a seguito di un incidente, ora rischia il processo per aver tentato di truffare una compagnia assicurativa. Si tratta di un giovane di 24 anni di Nocera Inferiore. Le accuse sono danneggiamento fraudolento e falso ideologico.

Le accuse

Tra le accuse, anche aver ingannato un medico al pronto soccorso, ad aprile 2018, che gli rilasciò certificato medico a seguito della frattura denunciata. L'incidente, che si sarebbe verificato il giorno prima, avvenne a Pagani, lungo via Nazionale, tra una Fiat Panda ed uno scooter guidato da un uomo, sul quale si trovava anche il ragazzo. Le attività investigative della compagnia d'assicurazione giunsero alla conclusione, tuttavia, che quel sinistro in realtà non si era mai verificato, vista l'assenza di riscontri sulla dinamica raccontata.