Falsi titoli per accedere a bando dell'Università: 57enne finisce a giudizio

Sarà processato per falso, avendo riferito di essere autore di pubblicazioni in inglese, requisito valido per essere ammesso al bando di "Attività didattica integrativa a tempo determinato" emesso dall'Ateneo di Fisciano. A finire sotto processo per falso ideologico commesso da pubblico ufficiale un 57enne di Nocera Inferiore.

L'accusa

Il processo è stato fissato con la formula del decreto di citazione diretta. I fatti risalgono al mese di novembre del 2020. Per attività didattica integrativa si intende quella di insegnamento per studenti che abbiano conseguito un determinato numero di crediti e titoli, a tempo determinato, che è possibile svolgere presentando regolare domanda.