Nocera Inferiore, fognature per il primo lotto: lavori verso la fine

Sono in dirittura d’arrivo i lavori del primo lotto per le fognature a Nocera Inferiore. A renderlo noto è il sindaco Manlio Torquato. “Un lavoro lungo, paziente e difficile – ha dichiarato il primo cittadino – per il quale non abbiamo mai mollato in questi anni e che finalmente si realizza. Quando parliamo di ambiente, di disinquinamento, di Sarno pulito, parliamo anche di questo. Non dimentichiamolo”.

I lavori

I lavori per il primo lotto ammontano a più di un milione e mezzo di euro ed entro la prossima estate sarà espletata la gara d’appalto per il secondo lotto della rete fognaria, riguardante la zona industriale Fosso Imperatore e Fiano per un importo di oltre sette milioni di euro, che sarà finanziato con fondi europei-nazionali.