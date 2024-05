Fondi Prius della Regione Campania per riqualificare Montevescovado

Buone notizie per la riqualificazione del rione di Montevescovado a Nocera Inferiore. C'è il via libera della Regione per il Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile, che comprende anche la città di Nocera Inferiore. Ad annunciarlo è il sindaco Paolo De Maio.

L'incontro

«Nel corso dell’incontro, svoltosi questa mattina presso la sede dell’Ente regione con i Comuni di Nocera Inferiore, Nola, Eboli e Torre Annunziata , i vertici regionali ci hanno comunicato-ha dichiarato il Sindaco Paolo De Maio . che a breve con una delibera regionale per la prima volta si includeranno i quattro comuni presenti alla riunione nei fondi PRIUS – ex PICS, per lo sviluppo dei progetti finanziati con risorse regionali È intenzione di questa Amministrazione Comunale destinare il finanziamento a Montevescovado per la sua riqualificazione, che sarà in chiave di rigenerazione urbana sostenibile» ha concluso il primo cittadino.