"Ritardi e omissioni negli atti", zero riscontri: archiviata indagine sul funzionario

E' stata archiviata per assenza di qualsiasi riscontro l'indagine su di un ufficiale giudiziario dell'Unep di Nocera Inferiore, accusato da un collaboratore di giustizia di aver abusato dei suoi poteri, in particolare di quello notificatorio di atti come sequestri o pignoramenti, in cambio di denaro e altre utilità.

L'indagine

Le indagini, avviate nel 2017 e portate avanti dai militari in servizio presso la Polizia Giudiziaria, contestavano responsabilità a carico dell'indagato, sul cui conto aveva riferito un collaboratore di giustizia di Cava. Il Riesame aveva già annullato la sospensione per 6 mesi dalla professione - decisa dal gip in prima battuta - dopo istanza della difesa. Il funzionario, inoltre, si era difeso in sede di interrogatorio, carte alla mano, replicando alle accuse mosse dal Pm. Ora l'archiviazione, chiesta dalla stessa procura di Nocera e accolta dal gip, per l'assenza di riscontri alle parole del collaboratore.