Furti in appartamenti e auto, allarme in centro e nella periferia di Nocera

Diverse centraline elettroniche da altrettante auto, come una Fiat, sono state rubate notti fa da una banda di ladri. Gli episodi oggetto di denuncia sarebbero diversi, così come segnalano diversi cittadini.

I furti

Nel mirino dei ladri sono finite anche altre autovetture, con asportazione di autoradio e navigatori satellitari, come accaduto ad una Jeep parcheggiata in una strada centrale e vandalizzata da ignoti. Carabinieri e polizia sono anche sulle tracce di ladri d’appartamento che nelle ultime 48 ore hanno messo a soqquadro diverse abitazioni tra via Fiano e la zona del cimitero. Tra le vittime dei furti c'è anche un assessore dell'amministrazione di Nocera Inferiore.