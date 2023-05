Sono due i furti consumati a Nocera Inferiore, nei giorni scorsi, presso la pizzeria Wip e all'attività Vanity Luxury. Non è escluso che possa trattarsi dello stesso ladro.

I colpi

La notte scorsa, intorno alle 3, un ladro solitario è riuscito a forzare l'ingresso della pizzeria Wip. H rubato appena 20 euro, contenuti dentro la cassa. Ieri pomeriggio, invece, in via Napoli è stata presa di mira l'attività "Vanity Luxury". Qui il ladro ha portato via il salvadanaio per le mance ai dipendenti. Le telecamere di videosorveglianza, presenti all’esterno delle due attività, hanno ripreso l’accaduto e sono al vaglio delle forze dell’ordine.