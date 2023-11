Furti nella periferia di Nocera, i residenti organizzano ronde e chat per le segnalazioni

Sono pronti ad organizzarsi con delle ronde notturne i residenti della periferia di Cicalesi, tra via Urbano e via Volta, in ragione dei tanti furti o anche solo tentativi registrati negli ultimi mesi. L'ultimo, appena la settimana scorsa, con due ladri messi in fuga dal sistema d'allarme di una villetta.

L'emergenza

Esiste una chat WhatsApp dove verranno diffuse e condivise segnalazioni su movimenti ma anche veicoli sospetti. In molti partecipano, visti gli ultimi episodi che spesso portano anche al danneggiamento di recinzioni e altro, nelle zone maggiormente rurali, che permette ai ladri di crearsi un'agevole via di fuga. L'emergenza è tale da aver creato una sorta di psicosi tra i cittadini, ai quali viene ricordato di denunciare quanto accade di anomalo sempre alle forze dell'ordine, non limitandosi soltanto ai social. Tra Cicalesi, San Mauro e Fiano, inoltre, i controlli delle forze dell'ordine si sarebbero intensificati.