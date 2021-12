Furto in un negozio per bambini a Nocera Inferiore: colpo in pieno centro

Furto in un negozio per bambini giorni fa, a Nocera Inferiore. I ladri hanno portato via 30mila euro di merce d'abbigliamento, tra giacchette, pantaloni e shirt per bambini

Il colpo

Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Nocera Inferiore. L'ingresso del negozio, ubicato in via Fucilari, sarebbe stato forzato con attrezzi specifici. I titolari sono stati allertati del raid a seguito di una segnalazione