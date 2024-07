Tomba profanata per rubare i soldi dei distributori, aperta indagine

Un furto dai contorni "macabri", quello consumato al cimitero di Nocera Inferiore nella notte tra domenica e lunedì. Ieri mattina, i custodi e il personale della struttura hanno scoperto un grosso foro, per poi constatare come i due distributori di bibite fossero stati vandalizzati per asportarne i soldi all'interno.

Le indagini

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Nocera Inferiore. La banda di ladri - al vaglio ci sono anche le telecamere di sorveglianza - hanno profanato un loculo, distruggendo la copertura in marmo, per poi poter accedere alla sala di attesa del cimitero. Pur di poter rubare i soldi contenuti nei distributori automatici, i ladri hanno danneggiato con pala e picconi il marmo della tomba, estrarre due cassette di zinco contenenti i resti dei defunti e praticato un buco nella parete della tomba, per accedere alla sala d'attesa.