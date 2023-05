Furto in un bar a Nocera Inferiore, bottino di diverse centinaia di euro

Nuovo furto presso attività commerciali a Nocera Inferiore. Notti fa è stato depredato da un bar, ad agire sarebbe stata uan singola persona

Il colpo

Il colpo si è consumato in via Citarella, con il ladro ch ha forzato l'ingresso per portare poi via il cassetto della cassa, con dentro diverse centinaia di euro. Gli inquirenti ipotizzano che possa trattarsi della stessa persona che, settimane fa, aveva colpito in altre due attività commerciali.