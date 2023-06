Ladro seriale colpisce ancora a Nocera, raid in un negozio di parrucchieri

Un nuovo furto presso un'attività commerciale di Nocera Inferiore si è consumato due sere fa, in centro. Questa volta, a danno di un negozio di parrucchieri per donna, in via Papa Giovanni XXIII.

L'indagine

Ad agire sarebbe stato lo stesso soggetto che, da mesi e a colpi di spallate, riuscirebbe ad entrare all'interno di negozi e attività commerciali, portando via pochi spiccioli. Nello specifico, il ladro si è impossessato di un salvadanaio con dentro le mance lasciate dai clienti. Indaga la polizia.